1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir ilk yaşanacak! Geri sayım başladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/1915-canakkale-koprusunde-bir-ilk-yasanacak-geri-sayim-basladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 81 tabliye blokunun montajı tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın kente gerçekleştireceği ziyarette köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyerek, Lapseki Ankraj Sahası'nda köprünün deniz üzerindeki çalışabilmesi için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan "kedi yolu"ndan beraberindekilerle 4 bin 608 metre yürüyerek Avrupa kıtasına geçmesi planlanıyor.