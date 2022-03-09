1915 Çanakkale Köprüsü'nde hayran bırakan görüntü! Işıklandırması ile geceyi aydınlattı

Açılışı 18 Mart tarihinde yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bitmesiyle de Avrupa'dan Türkiye'nin güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak. Açılışına kısa bir süre kalan köprü ışıl ışıl görüntüsüyle boğaza renk kattı.
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