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    Yeniasır TV Yaşam 1915 Çanakkale Köprüsü'nde hayran bırakan görüntü! Işıklandırması ile geceyi aydınlattı

    1915 Çanakkale Köprüsü'nde hayran bırakan görüntü! Işıklandırması ile geceyi aydınlattı

    Giriş Tarihi: 09.03.2022, 11:55

    Açılışı 18 Mart tarihinde yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bitmesiyle de Avrupa'dan Türkiye'nin güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak. Açılışına kısa bir süre kalan köprü ışıl ışıl görüntüsüyle boğaza renk kattı.

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