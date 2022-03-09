1915 Çanakkale Köprüsü'nde hayran bırakan görüntü! Işıklandırması ile geceyi aydınlattı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/1915-canakkale-koprusunde-hayran-birakan-goruntu-isiklandirmasi-ile-geceyi-aydinlatti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Açılışı 18 Mart tarihinde yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bitmesiyle de Avrupa'dan Türkiye'nin güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak. Açılışına kısa bir süre kalan köprü ışıl ışıl görüntüsüyle boğaza renk kattı.