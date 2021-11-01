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    Yeniasır TV Yaşam 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son 6 tabliye

    1915 Çanakkale Köprüsü'nde son 6 tabliye

    Giriş Tarihi: 01.11.2021, 11:02

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 81'inin montajının bitirildiğini belirterek, "Kalan 6 tabliyenin montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor" dedi. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

    Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun tamamlandığında İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacağını, Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer aldığını bildirdi. Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99 oranında tamamlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Fabrikada, tabliye panel ve blok imalatları tamamlandı. Bugüne kadar; orta açıklıkta 43 adet, yan açıklıklarda 38 adet olmak üzere olmak üzere toplamda 81 adet tabliye bloğunun montajı bitirildi. Montajları tamamlanan tabliye bloklarındaki kaynak çalışmalarına devam ediliyor. Toplamda 87 tabliye montajı yapılacak. Son 6 tabliye montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor" dedi.

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