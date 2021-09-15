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    Yeniasır TV Yaşam 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son adımlar

    1915 Çanakkale Köprüsü'nde son adımlar

    Giriş Tarihi: 15.09.2021, 12:22

    Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 66'ncı tabliye blokunun montajı yapıldı. Köprüdeki araç yolu, geri kalan 21 tabliye blokunun montajıyla tamamlanacak.

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