1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından ilkinin montajı, boğazın Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde bulunan yaklaşım viyadüğüne yapıldı.
1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye bloğun montajı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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