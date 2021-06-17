1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye bloğun montajı yapıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/1915-canakkale-koprusune-ilk-tabliye-blogun-montaji-yapildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından ilkinin montajı, boğazın Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde bulunan yaklaşım viyadüğüne yapıldı.