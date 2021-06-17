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    Yeniasır TV Yaşam 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye bloğun montajı yapıldı

    1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye bloğun montajı yapıldı

    Giriş Tarihi: 17.06.2021, 13:42

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından ilkinin montajı, boğazın Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde bulunan yaklaşım viyadüğüne yapıldı.

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