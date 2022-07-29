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    Yeniasır TV Yaşam 2 futbol sahası büyüklüğünde! Marmara Denizi'nden çıkan o şey... -video

    2 futbol sahası büyüklüğünde! Marmara Denizi'nden çıkan o şey... -video

    Giriş Tarihi: 29.07.2022, 11:12

    Balıkesir'e bağlı Marmara Adalar bölgesinde "Hayalet Ağların Temizlenmesi" projesi çerçevesinde ekipler Marmara Denizi'nin derinliklerine dalış yaptı. Yürütülen çalışmalar sonucunda denizden 2 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı. Denizlerin temizlenmesinin yanı sıra biyolojik çeşitliliğin ve kırmızı mercanların korunması, suni resif oluşturulması konusunda birçok fayda sağlayan çalışmaların düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğinde denizler, hayalet ağlardan arındırılmaya devam ediyor. Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak ve deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla "Sıfır Atık Mavi" projesini imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, denizlerde kirlilik oluşumunun önüne geçecek yatırımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde; Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğinde başlanan "Hayalet Ağların Temizlenmesi" projesi çerçevesinde çalışmalar rutin bir şekilde devam ediyor. Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan "hayalet ağ" olarak da adlandırılan terk edilmiş ağların temizlenmesi çerçevesinde Marmara Denizi Marmara Adalar bölgesi kıyılarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

    SU ALTI CANLILIĞI ARTACAK
    Çalışmalar sırasında 2 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. Ekipler, deniz canlılarının yaşamı büyük tehlike oluşturan hayalet ağların temizliğine düzenli olarak devam edecek. Bu sayede denizlerin temizlenmesinin yanı sıra; sualtı canlılığının artırılması, suni resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel proje takip edilecek.

    BAŞKAN AKSOY'DAN BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR
    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla Marmara Denizi'nde bulunan hayalet ağların temizlendiğini belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy; çevre konusunda oldukça duyarlı olan Başkan Yücel Yılmaz'a, deniz temizliği konusunda da duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

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