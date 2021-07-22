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    Yeniasır TV Yaşam 2 yıl önce barıştığı annesini boğazını keserek öldürdü

    2 yıl önce barıştığı annesini boğazını keserek öldürdü

    Giriş Tarihi: 22.07.2021, 16:20

    Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi 2 yıl önce barıştığı annesini boğazını keserek öldürdü. Cinayet zanlısı Gökhan R.'nin geçtiğimiz yıllarda yine annesini öldürmeye kalkıştığı Şadiye R.'nin komşuları tarafından son anda kurtarıldığı öğrenildi.

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