<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/2-yil-once-baristigi-annesini-bogazini-keserek-oldurdu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi 2 yıl önce barıştığı annesini boğazını keserek öldürdü. Cinayet zanlısı Gökhan R.'nin geçtiğimiz yıllarda yine annesini öldürmeye kalkıştığı Şadiye R.'nin komşuları tarafından son anda kurtarıldığı öğrenildi.