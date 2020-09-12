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    Yeniasır TV Yaşam 21 Eylül hangi sınıflar okula başlayacak? İşte yüz yüze eğitimin detayları...

    21 Eylül hangi sınıflar okula başlayacak? İşte yüz yüze eğitimin detayları...

    Giriş Tarihi: 12.09.2020, 10:17

    21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak. Milyonlarca öğrenci ve veli yeni dönemde eğitim nasıl olacak merak ediyor. Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programının detayları belli oldu. Peki yüz yüze eğitim nasıl olacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı...

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