21 Eylül hangi sınıflar okula başlayacak? İşte yüz yüze eğitimin detayları...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/21-eylul-hangi-siniflar-okula-baslayacak-iste-yuz-yuze-egitimin-detaylari" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak. Milyonlarca öğrenci ve veli yeni dönemde eğitim nasıl olacak merak ediyor. Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programının detayları belli oldu. Peki yüz yüze eğitim nasıl olacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı...