21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak. Milyonlarca öğrenci ve veli yeni dönemde eğitim nasıl olacak merak ediyor. Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programının detayları belli oldu. Peki yüz yüze eğitim nasıl olacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı...
21 Eylül hangi sınıflar okula başlayacak? İşte yüz yüze eğitimin detayları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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