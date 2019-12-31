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3 aydır bırakıldığı otoyol kenarında sahibini bekliyor

Giriş Tarihi: 31.12.2019, 10:32

Rusya'nın Krasnoyarsk ile Kansk kentlerini birbirine bağlayan otoyolda bırakılan köpek, 3 aydır bırakıldığı bölgede sahibini bekliyor. Sosyal medya, köpeğin sahiplendirilmesi için yetkililere ulaşmaya çalışıyor.

Rusya'nın Krasnoyarsk ile Kansk birbirine bağlayan Kuskun kasabası yakınlarındaki otoyolda 3 ay önce bırakılan köpek, bırakıldığı noktada sahibini bekliyor. Yerel medya, köpeği otoyoldan araçlarıyla geçiş yapan sürücülerin ve çevre halkının beslediğini bildirdi.

3 AY ÖNCE SAHİBİ TARAFINDAN BIRAKILMIŞ

Yerel medyaya konuşan çevre halkı, köpeğin 3 ay önce sahibi tarafından otoyol kenarına bırakıldığını ve köpeğin bakımı ile ilgilenen insanlardan korktuğunu söyledi. Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları, yetkililere seslenerek köpeğin bir barınağa alınmasını ya da sahiplendirilmesini talep etti.

HACHIKO'YA BENZETİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, otoyol kenarında sabırla sahibini bekleyen köpeği Haçiko'ya benzetti. Haçiko, sahibinin her gün işe giderken bindiği metro istasyonu olan Shibuya Metro İstasyonu'nun kapısında 9 yıl boyunca dönmesini beklemiş, 1935'te, 11 yaşındayken metronun kapısında beklerken ölmüştü.

DHA

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