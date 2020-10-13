3 çocuk annesi Özlem'i düşmanı değil kocası bu hale getirdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/3-cocuk-annesi-ozlemi-dusmani-degil-kocasi-bu-hale-getirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın'ın Söke ilçesinde kocası tarafından adeta işkence yapılan genç kadının yolunmuş saçları, mosmor olmuş yüzü görenlerin yüreklerini dağlıyor. Her gün darp edilip işkenceye tabi tutulduğunu ve şu anda kaçıp geldiği annesinin evinde ölüm tehdidi aldığını belirten 22 yaşındaki 3 çocuk annesi Özlem K., kadın cinayetine kurban gitmek istemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Genç kadının işkence ve darp sonucu perişan haldeki görüntüleri ise 'bu kadarına pes' dedirtti.