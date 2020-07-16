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    Yeniasır TV Yaşam 3 hayvan damı ile 800 balya saman küle döndü

    3 hayvan damı ile 800 balya saman küle döndü

    Giriş Tarihi: 16.07.2020, 09:15

    Manisa'nın Kula ilçesinde, yan yana olan 3 hayvan barınağında çıkan yangında yaklaşık 800 balya saman küle döndü. Yangın bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Yangın, saat 21.00 sıralarında Körez Mahallesi'nde bulunan hayvan barınaklarında çıktı. Zeynep Acar'a ait olduğu öğrenilen ve yan yana olan 3 hayvan barınağının birinin damında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede diğer iki hayvan barınağı damına da sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Damlarda bulunan yaklaşık 800 balya samanın alev almasıyla daha da büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu çevredeki diğer ev ve damlara sıçramadan kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen hayvan damlarında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

    YANGIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
    Öte yandan, hayvan damlarında çıkan yangın, bölgedeki bir çiftliğin güvenlik kemarasına yansıdı. Görüntülerde, hayvan damlarının üzerinden önce duman çıktığı, sonrasında ise kısa sürede bir anda alevlerin yükseldiği görülüyor.
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