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    Yeniasır TV Yaşam 3 katlı ev alevler içinde kaldı! Yaşlı kadını yanmaktan kurtaran şey ise... -video

    3 katlı ev alevler içinde kaldı! Yaşlı kadını yanmaktan kurtaran şey ise... -video

    Giriş Tarihi: 22.10.2022, 10:21

    Muğla'ya bağlı Datça ilçesinde M.S.'ye (72) ait olduğu bilinen evde, henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri bir üst kattan fark eden M.S.'nin gelini Perihan Sezer'in eşine haber vermesiyle birlikte, yaşlı kadın yanan evden kurtarıldı.

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    Muğla'nın Datça ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı kadın gelininin dikkati sayesinde yanmaktan kurtuldu.

    Olay, saat 22.30 sıralarında 3 katlı bir evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.'ye (72) ait bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini fark eden ve bir üst dairede oturan M.S.'nin gelini Perihan Sezer durumu eşine haber verdi. Tayyip Sezer hemen annesinin oturduğu eve inerek M.S.'yi evden dışarı çıkarttı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölge itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ev sahibi yaşlı kadın da gelinin dikkati sayesinde yanmaktan kurtuldu. Yangının elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde durulurken, kesin çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

    EŞİM HABER VERDİ
    Yangını eşinin fark ettiğini ve kendisine bildirdiğini belirten Tayyip Sezer, "İkinci kattaki evimizde otururken eşim Perihan Sezer'in 'duman kokusu var' demesiyle dışarıya çıktım. Dumanın alt kattan geldiğini görünce hızla alt kata inerek annemi dumanların içinden alarak dışarıya çıkardım. Daha sonra da Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İtfaiye gelerek yangına müdahale etti. Yangın evi tamamen sarmadan söndürmeyi başardılar" dedi.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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