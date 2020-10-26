30 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/30-metrelik-kuyuya-dusen-tilki-kurtarildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Milas ilçesinde, kuyuya düşen tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yapılan kontrollerin ardından tilki, doğal ortamına bırakıldı. İlçeye bağlı Burgaz Mahhallesi'nde, kuyuda tilkinin bulunduğunu görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Tilkinin düştüğü kuyuya gelen itfaiye ekipleri ise kuyunun başına bir düzenek kurdu. Daha sonra düzeneği kullanarak tilkiyi yukarıya çıkaran ekipler tilkinin zarar görüp görmediğini anlamak için vücudunu kontrol etti. Bir sorunu olmadığı anlaşılan tilki doğal ortamına geri bırakıldı.