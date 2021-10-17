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    4 yaşındaki kız kazada, teyzesi de taziyede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 17.10.2021, 14:17

    İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araç, anne ve biri bebek arabasında bulunan iki çocuğuna çaptı. Kazada 4 yaşındaki kız hayatını kaybederken, taziye sırasında fenalaşarak kalp krizi geçiren küçük kızın teyzesi de kurtarılamadı. Kaza sonrası olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü ise polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

    Son dakika... Korkunç olay, 14 Ekim günü Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tofaş marka otomobilin sürücüsü İbrahim G., anne ve biri bebek arabasında bulunan iki çocuğuna çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve çocuklarına ilk yardım çevredeki vatandaşlardan geldi. Anne ve çocukları, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebek arabasında bulunan çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 4 yaşındaki Hiranur Akdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü İbrahim G. ise aracı bırakıp kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



    Küçük kızın cenazesinin defninden sonra taziye sırasında Hiranur'un 31 yaşındaki teyzesi Özlem Demir de üzüntüden kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, acılı aile ikinci vefat haberi ile bir kez daha sarsıldı. Araç sürücüsü İbrahim G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Öte yandan, kaza sonrası vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde araç sürücüsünün rahat tavırları dikkat çekti. 4 yaşındaki Hiranur'un dedesinin Torbalı'nın Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Aydın Ayaydın olduğu öğrenildi.

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