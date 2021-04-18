41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/41-maske-markasi-guvensiz-urun-olarak-tespit-edildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bakanlık, güvensiz olduğu tespit edilen bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaralarının Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaştı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından güvenli kişisel koruyucu donanımların piyasaya arzını sağlamak için gözetim ve denetim faaliyetleri titizlikle gerçekleştirilirken, öncelik vatandaşın sağlığını ve güvenliğini korumak oldu. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.