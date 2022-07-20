41 saat sonra acı haber geldi! Kayıp çocuklardan 1’inin cansız bedenine ulaşıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/41-saat-sonra-aci-haber-geldi-kayip-cocuklardan-1inin-cansiz-bedenine-ulasildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı Bardan'dan (11) önceki gün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geçen 41 saatin ardından kayıp çocuklardan Hakkı Bardan'ın cansız bedenine serinlemek için suya girdikleri Kıralan Mahallesi'ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı.