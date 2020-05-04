Aydın’da yaşayan 47 yaşındaki Ümit Yaşar, 17 yıldır 5 bin kişinin kan grubu ve telefon numarası ile dolaşıyor. Kendisini gönüllü kan bankası olarak tanıtan Yaşar, kan ihtiyacı olan hastalarla bağışta bulunmak isteyenleri buluşturuyor.
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