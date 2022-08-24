5 yıl sonra gelen kan donduran itiraf! Vicdan azabı korkunç cinayeti ortaya çıkarttı!

Denizli'den gelen itiraf kan dondurdu. Pamukkale'de 5 sene önce arkadaşının işlediği cinayete yardım ve yataklık eden şüpheli kişi, yaşadığı vicdan azabına daha fazla dayanamayarak suçunu itiraf etti. Şüphelinin, öldürülen kişiyi gömdükleri yeri tarif etmesi üzerine ekipler Pınarket Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlaya giderek incelemelere başladı. İş makinalarıyla yapılan kazı çalışması sonucunda 2 metre derinliğinde ve 30 metre uzunluğunda kazılan çukurda bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen çürümüş ceset parçaları bulundu. Kimlik tespiti yapılabilmesi için delil tornalarına konulan ceset parçaları adli tıp morguna götürüldü.