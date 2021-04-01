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    Yeniasır TV Yaşam 65 yaşındaki tacizci yaşlı adam gözaltına alındı

    65 yaşındaki tacizci yaşlı adam gözaltına alındı

    Giriş Tarihi: 01.04.2021, 17:58

    Aydın’ın Söke ilçesinde kurulan semt pazarında 65 yaşındaki N.Y.’nin kadınları taciz ettiği anlar kameralara yansıdı. Polis ekipleri tarafından tacizci şahıs gözaltına alındı.

    Çirkin olay, Aydın'ın en büyük ilçelerinden Söke'de kurulan çarşamba pazarında yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde bastonu ile yürüyen bir adamın alışveriş telaşında olan kadınları taciz ettiği görüldü.

    Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, olay kamuoyunda büyük tepki oluşturdu. Olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri tacizci adamın 65 yaşındaki N.Y. olduğunu belirleyerek, şahsı gözaltına aldı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen N.Y.'nin emniyet binasına girişte bastonu ile birlikte yürümekte zorluk çektiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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