Aydın’da yaşlı kartı ile belediye halk otobüsüne binen 70 yaşındaki yolcu, otobüste bir vatandaşla arasında çıkan tartışmada taraf tuttuğu gerekçesiyle şoförü bıçaklamaya kalktı. Vatandaş kamerasına yansıyan ilginç olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförünü bıçaklamaya kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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