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    Yeniasır TV Yaşam 70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförünü bıçaklamaya kalktı

    70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförünü bıçaklamaya kalktı

    Giriş Tarihi: 22.08.2021, 15:54

    Aydın’da yaşlı kartı ile belediye halk otobüsüne binen 70 yaşındaki yolcu, otobüste bir vatandaşla arasında çıkan tartışmada taraf tuttuğu gerekçesiyle şoförü bıçaklamaya kalktı. Vatandaş kamerasına yansıyan ilginç olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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