8 yaşındaki Eymen'in ölümüne neden olmuştu! Haladan şoke eden itiraf

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/8-yasindaki-eymenin-olumune-neden-olmustu-haladan-soke-eden-itiraf" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'deki bir rezidansın otoparkında halası Zerrin Akça'nın (42) kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle ilgili açılan davaya devam edildi. İlk duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılmayan, bu duruşmada ise salonda hazır bulunan tutuksuz sanık Zerrin Akça, “Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüm, intihara teşebbüs ettim. Ne ceza verirseniz verin, ben zaten yaşamıyorum" dedi. Ardından söz alan Eymen'in babası Adem Kara ise sanık Akça’nın duygu sömürüsü yaptığını söyledi.