8 yaşındaki kızın üzerinden 15 tonluk kamyonet geçti

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, kaldırımda koşarak giden 8 yaşındaki kızın ayağı kaydı ve yere düştü. O sırada seyir halinde olan kamyon, düşen kızı farketmeyerek üzerinden geçti. Küçük kız ağır yaralanırken, kamyonet sürücüsü kayıplara karıştı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan ve kaldırımda koşarak giden 8 yaşındaki kız ayağının kayması sonucu yere düştü.

O esnada yolda seyir halindeyken sağa dönen kamyon, düşen kızı fark etmeyerek üzerinden geçti. Kamyonet sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri bilinci kapalı olan kızı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, kazayı fark etmeyerek kayıplara karışan kamyonet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.