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    Yeniasır TV Yaşam 8,5 yıl önce İzmir'deki yangında ölmüşlerdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

    8,5 yıl önce İzmir'deki yangında ölmüşlerdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 05.05.2022, 16:16

    İzmir'de bundan 8,5 yıl önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Filiz Biçer ve onun 12 yaşındaki oğlu İsmail Biçer'in dosyası özel bir ekip tarafından raftan indirildi. Yangının nasıl çıktığının ardındaki gizem yıllar sonra aydınlandı. Anne ve oğlunun ölmesine sebep olan yangının kundaklama sonucu meydana geldiği belirlendi. Şüpheliler yeniden sorgulandı, şüphelilerden birinden itiraf geldi. Baş şüpheli Hakan Gök, savcılıkta verdiği ifadede suçunu itiraf edip, Biçer ile bir dönem birliktelik yaşadıklarını belirterek, "Bu birlikteliği ailem ve eşim öğrendi. Eşim, çocukları alıp Kars'a gitti. Bunun üzerine Filiz Biçer'in korkup, mahalleden gitmesi için evi ateşe verdim " dedi.

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    İzmir'de, Filiz Biçer (32) ile oğlu İsmail Biçer'in (12) evlerindeki yangında hayatlarını kaybettiği olay, 8,5 yıl sonra çözüldü. Evi kundakladığı belirlenen Hakan Gök'ün de aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı. Evli olan Gök'ün ifadesinde, Filiz Biçer ile bir dönem yaşadığı birlikteliği eşinin öğrenmesiyle korkup mahalleden gitmesi için evi kundakladığını söylediği öğrenildi.

    Olay, 16 Ekim 2013'te Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi Ulaştırma Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Filiz Biçer ile oğlu İsmail'in oturduğu evde, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler alevleri söndürüp içeri girince anne ve oğlunun cansız bedenlerini buldu. Savcının incelemesi ve İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Filiz Biçer ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi. Anne-oğulun ölümündeki şüphe üzerine soruşturma başlatıldı, sonuç alınamayınca da dosya rafa kaldırıldı.

    ÖZEL EKİP DOSYAYI RAFTAN İNDİRDİ
    Olaydan 8,5 yıl sonra dosyayı raftan indiren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı özel ekip, yangının çıktığı tarihte mahallede oturan, görgü tanıkları ve şüphelendikleri kişileri yeniden sorguladı. Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından olayın sıradan bir yangın olmadığı, 'tasarlayarak, kundaklama suretiyle' çıktığı belirlendi. Bu yönde yoğunlaşan ekipler, evi Filiz Biçer'in eviyle aynı caddede olan Hakan Gök'ün kundakladığını tespit etti. Biçer ile bir dönem birliktelik yaşayan Gök'ün, bu ilişkiyi eşinin öğrenmesinin ardından evi ateşe verdiği öğrenildi. Alınan ifadeler ve toplanan delillerin ardından İzmir ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Hakan Gök (50) ile S.G., M.G., H.G., H.Ç., N.K., M.Y.K., İ.Ç., E.D. (41), A.D. (49) ve A.D. (56) gözaltına alındı.

    İTİRAF ETTİLER
    Gözaltına alınan 11 şüphelinin olayla ilgili ifadelerine başvuruldu. Şüpheliler Hakan Gök, E.D., A.D. ve A.D. adliyeye sevk edildi, diğer 7 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Baş şüpheli Gök, savcılıkta verdiği ifadede suçunu itiraf edip, Biçer ile bir dönem birliktelik yaşadıklarını belirterek, "Bu birlikteliği ailem ve eşim öğrendi. Eşim, çocukları alıp Kars'a gitti. Bunun üzerine Filiz Biçer'in korkup, mahalleden gitmesi için evi ateşe verdim " dedi.

    İfadesinde kimseyi öldürme kastı olmadığını, kundaklarken evin boş olduğunu zannettiğini söyleyen Gök ile ona yardım ettikleri belirlenen şüpheliler E.D. ve A.D. tutuklanıp cezaevine gönderildi. A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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