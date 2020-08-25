9 yaşındaki Şiar yangından önce mi öldü?

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Müge Anlı yeni sezonunda da Şiar Kılıç dosyasını incelemeye devam ediyor. Nisan ayında evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Şiar'ın ölümünü şüpheli bulan babası Müge Anlı'dan yardım istemişti. Tanık ifadeleri ve anne Gülüzar'ın çelişkili sözleri akıllara cinayet ihtimalini getirdi. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...