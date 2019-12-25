A101 26 Aralık Perşembe aktüel ürünler kataloğu! Bu haftanın indirimleri neler?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/a101-26-aralik-persembe-aktuel-urunler-katalogu-bu-haftanin-indirimleri-neler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde bu hafta hangi ürünler var? A101'de bu hafta cep telefonu, televizyon, mutfak ürünleri ve gıda ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunulacak. A101'in 26 Aralık Perşembe günü gelecek ürünlerini sizler için derledik. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri...