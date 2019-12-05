ABD'li Aktör "Robert Davi" İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı

Amerikalı aktör Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı. Ünlü aktör sosyal medyadan paylaştığı videoda, eşi ve bebeğiyle İsveç'in başkenti Stockholm'e gitmek için bekledikleri İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı
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