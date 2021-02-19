  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Aç kalan kurt öyle bi şey yaptı ki... Kameraya böyle yakalandı

    Aç kalan kurt öyle bi şey yaptı ki... Kameraya böyle yakalandı

    Giriş Tarihi: 19.02.2021, 11:51

    Denizli’nin Bekilli ilçesinde aç kalan kurt, ağılda bulunan koyunlara saldırdı. Saldırı neticesinde 2 koyun yaralandı. Kurtların saldırma anı ise kameraya yansıdı.

    Olay, Bekilli ilçesi Kutlubey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hayvancılık işleri yapan 35 yaşındaki Soner Cura'ya ait ağıla bir kurt girdi. Ağıldaki koyunlara saldıran kurt, bir süre kovaladıktan sonra bir koyunu sıkıştırdı. Gelen sesler üzerine ağıl sahibi Cura, koyunların bulunduğu alanı kontrol etmeye çıktığında kurtun kaçtığını söyledi.



    KURTUN SALDIRISI KAMERAYA YANSIDI
    Kurtun ağıldaki koyunlara saldırdığı anlar kameraya an be an yansıdı. Ağılda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarına göre, bir kurt ağılın içerisine girerek koyunların çevresinde dolaştı. Hayvanları kovaladıktan sonra bir koyunu yakalıyor. Kurt, kaçmaya çalışan koyunu sürükledikten sonra boğmaya çalışıyor. Bu sırada diğer koyunlar kaçarken, koyun kurtulmaya çalışıyor. Yakaladığı 2 koyunu yaralayan kurt, bir süre sonra ağıl sahibinin gelmesi ile ışıktan dolayı kaçıyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aç kalan kurt öyle bi şey yaptı ki... Kameraya böyle yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
    İzmir'de sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Regaip Kandili
    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Regaip Kandili
    NASA'nın uzay aracı 'Perseverance' Mars’a iniş yaptı
    NASA'nın uzay aracı 'Perseverance' Mars’a iniş yaptı
    Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu
    Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu
    Gara'da her seçenek değerlendirilmiştir
    "Gara'da her seçenek değerlendirilmiştir"
    İzmir'de tepki çeken Öcalan propagandası
    İzmir'de tepki çeken Öcalan propagandası
    İzmir'de sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
    İzmir'de sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
    Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu
    Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu
    Üç ayların ilk kandili: Ramazanın müjdeleyicisi Regaip
    Üç ayların ilk kandili: Ramazanın müjdeleyicisi Regaip
    İzmir'de fırtına kabusu
    İzmir'de fırtına kabusu
    Eskişehir’de anne, baba ve çocuğu evlerinde ölü bulundu
    Eskişehir’de anne, baba ve çocuğu evlerinde ölü bulundu
    Canlı yayında yakalandı: 'Polis geldi yayını kesin'
    Canlı yayında yakalandı: 'Polis geldi yayını kesin'