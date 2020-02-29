Acemi birliğine teslim olduğu gün hayatını kaybetti

Aydın'dan, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığına vatani görevi yapmak üzere dün teslim olan asker, saatler sonra hayatını kaybetti.Aydın'ın Efeler ilçesi nüfusu kayıtlı İlkay Babadağ (19) vatani görevini yapmak üzere dün öğleden sonra Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığına teslim oldu. Teslim olduktan saatler sonra koğuşunda fenalaşan İlkay Babadağ, askeri ambulans ile Bilecik Devlet Hastanesine getirildi. İlkay Babadağ, burada yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Babadağ'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.
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