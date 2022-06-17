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    Yeniasır TV Yaşam Acemi kundakçının güldüren halleri! Ne yaptıysa traktörü ateşe veremedi

    Acemi kundakçının güldüren halleri! Ne yaptıysa traktörü ateşe veremedi

    Giriş Tarihi: 17.06.2022, 17:20

    Denizli’de park halindeki traktörü, defalarca ateşe vermesine rağmen başarısız olan acemi kundakçı, en son çam ağaçlarından topladığı kozalaklarla yaptığı denemesinde de amacına ulaşamadı.

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    Olay, Buldan ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerine doğru bir parkın yanında bulunan traktörü gözüne kestiren bir kişi, traktörü ateşe verip kundaklamaya çalıştı. Nadir Atmaca'ya ait 20 RD 158 plakalı traktör, yakıt borusu kesilerek ateşe vermeye çalışan kundakçı, bir türlü başaramayınca, çam ağaçlarından topladığı kozalaklarla yeniden denemeye çalıştı. En son ateşi tutuşturmayı başaran acemi kundakçı, olay yerinden arkasına bakmayarak kaçtı. Durumu fark eden çevre sakinleri, hemen yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek traktörü yanmaktan kurtardı. Defalarca denemesine rağmen amacına ulaşamayan acemi kundakçının, traktörü yakma girişimleri bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



    "BENİM KİMSEYLE BİR MESELEM YOK"
    Kimseye bir zararının olmadığını ve hangi sebeple traktörünün yakılmak istendiğimi anlamadığını belirten çiftçi Nadir Atmaca, "Traktörüm devamlı oyun park yanında duruyor. Bir kişi gelip traktörümü yakmaya çalışmış ve bunu gören komşularım hem bana hem de itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler ve komşularım ateşi büyümeden söndürmüş. Kundakçı traktörün mazot borusunu keserek yakmaya çalışmış. Başarısız olunca bu sefer çam kozalaklarla ateşe vermeyi denemiş. Komşularım olmasa, traktörüm küle dönerdi. Komşularımdan Allah razı olsun. Benim kimseyle bir meselem yok ve neden traktörümün kundaklamaya çalışıldığını bilmiyorum" dedi.



    "TRAKTÖRÜN MOTOR BORUSU KESİLİP ÇAM KOZALAKLARIYLA ATEŞE VERİLMEYE ÇALIŞILMIŞ"
    Traktörlerinin sürekli çocuk parkına koyduklarını belirten Zahide Atmaca ise kimseye zararlarının olmadığını ifade ederek, "Traktörümüzü koyacak fazla bir yer olmadığı için sürekli çocuk parkının yanına koyuyoruz. İkindi saatlerinde kamerada çocuk gibi görünen biri tarafından traktörün motor borusu kesilip çam kozalaklarıyla ateşe verilmeye çalışılmış. Bizler kendi halinde insanlarız. İki çocuk okutuyoruz. Bizim kimseyle bir husumetimiz ve düşmanlığımız yok" diye konuştu.

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