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    Acı kaza kamerada! Tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden adama çarptı

    Giriş Tarihi: 12.01.2022, 11:55

    Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı otomobil savrularak yol kenarında bisikletini tamir eden yaşlı adama çarptı. Yaşlı adamın ağır yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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    Kaza, Bolvadin-Çay ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.U., idaresindeki 42 Z 2221 plakalı tır Çobanlar Kavaşağı'ndan geçtiği esnada yolun sol tarafından gelen A.P.'nin kullandığı 78 BC 026 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil o sırada yol kenarında bisikletinin çıkan zincirini takmaya çalışan Ahmet Karakulak'a (67) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yaşlı adam yola düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Karakulak'ı ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



    "TIR VE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAYI YARA ALMADAN ATLATTI"
    Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tırın otomobilin çarpması ve savrulan aracın bir anda yol kenarında bisikletini tamir etmek için Ahmet Karakulak'a çarpması görülüyor.

    Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaptı. Öte yandan, kazaya karışan tır ve otomobil sürücüsünün olayı yara almadan atlattığı bildirildi.

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