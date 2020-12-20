Acıgöl'de kuraklık tehlikesi!

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Denizli ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde bulunan Kuş Cenneti Acıgöl, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Bir zamanlar onlarca kuş cennetine ev sahipliği yapan Acıgöl'de sular iyice çekildi. 16 bin 500 hektar alana sahip göl, dağlardan gelen yağmur ve kar suları, kaynak suları ve Kocaçay Deresi'nin sularıyla besleniyordu. Ancak gelen son görüntüler tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. A Haber'den Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.