Denizli'de altyapı çalışmalarının sürdüğü sokakta tedbirsizlik yüzünden feci bir kaza meydana geldi. Oyun oynadığı sırada 6 yaşındaki çocuğun üzerine kanalizasyon baca çemberi düştü. Acı haberi öğrenen yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Enes Koray'ın hayatını kaybettiği olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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