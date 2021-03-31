Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı

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Denizli'de altyapı çalışmalarının sürdüğü sokakta tedbirsizlik yüzünden feci bir kaza meydana geldi. Oyun oynadığı sırada 6 yaşındaki çocuğun üzerine kanalizasyon baca çemberi düştü. Acı haberi öğrenen yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Enes Koray'ın hayatını kaybettiği olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.