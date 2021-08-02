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    Afet bölgesinde hava nasıl olacak? Uzman isim açıkladı

    Giriş Tarihi: 02.08.2021, 18:42

    Yurdun pek çok noktasında orman yangınları sürüyor. Peki yangının sürdüğü afet bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? Rüzgarın etkisi sürecek mi? Hava sıcaklığı artacak mı? Yağmur bekleniyor mu? Meteoroloji Uzmanı Dr. Levent Yalçın A Haber'de açıkladı. İşte tüm detaylar...

    Levent Yalçın, "Yurdun iç, güney ve batı kesimlerindeki mevsim normallerinin 8 derece kadar üzerine çıkan sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün boyunca devam etmesini bekliyoruz." dedi.

    "ETKİLİ KUZEYLİ RÜZGARLAR"

    Levent Yalçın, "Toroslar ve aşağıya uzanan bantta etkili kuzeyli rüzgarlar bekliyoruz. Kuzeyli olmasının şöyle bir anlamı var; Nemi düşürüyor. Yüzde 8'lere geldi nemin oranı Manavgat çevrelerinde. Bodrum'da biraz daha yüksek yüzde 18 idi en son." ifadelerini kullandı.

    Levent Yalçın, "Kuzeyli rüzgar toroslardan aşağıya inerken fön dediğimiz bir etkiye sebebiyet veriyor. Bu da mevcutta 30-32 derece olan sıcaklığın 40 derecelere kadar çıkmasını sağlıyor. Bu anlamda hem sıcak, hem kuru hem de etkili rüzgar var. Etkili gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu'dan Artvin'e kadar Doğu Karadeniz bandında, yine Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda da etkili yağışlar bekliyoruz." diye konuştu.

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