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Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk'ın merakla beklenen 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Kerem ve Ayşe arasında soğuk savaş çanları çalıyor. Birbirlerini kıskandırmak için ellerinden geleni yapan çifti yeni bölümde neler bekliyor? İşte Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı...

Ayşe, Kerem'i Ceyda ile yakınlaşırken görür. Kıskançlığını bastırmaya çalışarak karşı atak geliştirmeye çalışır. Volkan sevgililer günü için Gonca'ya bir sürpriz hazırlar. Bir dağ evi kiralar ve romantik bir gece geçirmek ister. Kerem ve Ceyda'yı Gonca'dan habersiz bir şekilde dağ evine davet eder. Volkan'ın bilmediği bir şey vardır. Aynı daveti Gonca da Ayşe ve Ömer'e yapar. Tatil günü gelip çattığında ise kaos başlar. Ayşe ve Kerem arasındaki savaş yeni başlamıştır.