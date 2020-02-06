 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı

Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı

Giriş Tarihi: 06.02.2020, 11:25

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk'ın merakla beklenen 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Kerem ve Ayşe arasında soğuk savaş çanları çalıyor. Birbirlerini kıskandırmak için ellerinden geleni yapan çifti yeni bölümde neler bekliyor? İşte Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı...

Ayşe, Kerem'i Ceyda ile yakınlaşırken görür. Kıskançlığını bastırmaya çalışarak karşı atak geliştirmeye çalışır. Volkan sevgililer günü için Gonca'ya bir sürpriz hazırlar. Bir dağ evi kiralar ve romantik bir gece geçirmek ister. Kerem ve Ceyda'yı Gonca'dan habersiz bir şekilde dağ evine davet eder. Volkan'ın bilmediği bir şey vardır. Aynı daveti Gonca da Ayşe ve Ömer'e yapar. Tatil günü gelip çattığında ise kaos başlar. Ayşe ve Kerem arasındaki savaş yeni başlamıştır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Ünlü boksörden çirkin saldırı!
Ünlü boksörden çirkin saldırı!
Asel bebek için evlerini hastaneye çevirdiler
Asel bebek için evlerini hastaneye çevirdiler
Sofia, Osman Bey'in tuzağına düştü! Kuruluş Osman 9. bölümde büyük heyecan
Sofia, Osman Bey'in tuzağına düştü! Kuruluş Osman 9. bölümde büyük heyecan
Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi
Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul uçağı pistten çıktı! İlk görüntüler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul uçağı pistten çıktı! İlk görüntüler
Ünlü boksörden çirkin saldırı!
Ünlü boksör Gervonta Davis kameralar önünde eşinin boğazını sıktı
Asel bebek için evlerini hastaneye çevirdiler
Asel bebek için evlerini hastaneye çevirdiler
AFAD Müdürü Osman Uçar çığ faciasını anlattı!
Van'da çığ altında kalan AFAD Müdürü Osman Uçar çığ faciasını anlattı!
Türkiye Genelinde Hava Durumu!
Türkiye Genelinde Hava Durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Koronavirüsten sonra yeni salgın: Lassa ateşi! Lassa ateşi nedir?
Koronavirüsten sonra yeni salgın: Lassa ateşi! Lassa ateşi nedir?
Virüslere karşı dezenfekte yöntemleri
İşte virüslere karşı dezenfekte yöntemleri