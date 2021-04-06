Afrika değil Adana! Çiftlik evinde timsah beslediler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/afrika-degil-adana-ciftlik-evinde-timsah-beslediler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Adana'da bir çiftlik evinde timsah beslendiği ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Söz konusu adrese giden ekipler, özel bölmede Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) tabi olan timsahın beslendiğini belirledi. Ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan timsaha el koyarken, besleyen kişiye de yasal işlem uyguladı.