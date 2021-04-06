  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Afrika değil Adana! Çiftlik evinde timsah beslediler

    Afrika değil Adana! Çiftlik evinde timsah beslediler

    Giriş Tarihi: 06.04.2021, 19:55

    Adana'da bir çiftlik evinde timsah beslendiği ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Söz konusu adrese giden ekipler, özel bölmede Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) tabi olan timsahın beslendiğini belirledi. Ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan timsaha el koyarken, besleyen kişiye de yasal işlem uyguladı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Afrika değil Adana! Çiftlik evinde timsah beslediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Dışarıdan yemek söylerken dikkat!
    Dışarıdan yemek söylerken dikkat!
    Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı
    Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı
    İzmir' de çatı, pazaryerinin üzerine uçtu
    İzmir' de çatı, pazaryerinin üzerine uçtu
    Külliye'de AB zirvesi
    Külliye'de AB zirvesi
    İzmir'deki depoda 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı
    İzmir'deki depoda 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı
    Simitçinin ekmek teknesini kundakladı! Rahat tavırları 'pes' dedirtti
    Simitçinin ekmek teknesini kundakladı! Rahat tavırları 'pes' dedirtti
    Dışarıdan yemek söylerken dikkat!
    Dışarıdan yemek siparişine dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı
    Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı
    Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı
    İzmir' de çatı, pazaryerinin üzerine uçtu
    İzmir' de çatı, pazaryerinin üzerine uçtu
    İzmir'deki depoda 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı
    İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı
    Simitçinin ekmek teknesini kundakladı! Rahat tavırları 'pes' dedirtti
    Simitçinin ekmek teknesini kundakladı! Rahat tavırları 'pes' dedirtti
    31 yıl sonra ikizlerin anneleri Müge Anlı'da bulundu
    31 yıl sonra ikizlerin anneleri Müge Anlı'da bulundu