Afyon'da akarsu kurudu, balıklar telef oldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/afyonda-akarsu-kurudu-baliklar-telef-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Afyonkarahisar'da bulunan Pınarbaşı akarsuyu, yanlış sulamadan dolayı kurudu. Birçok balık çeşidinin de yaşadığı akarsu kenarına gelen vatandaşlar aileleriyle piknik yapıyordu. Emirdağ'ın simgesi haline gelen akarsuyun tekrar eski haline gelmesi için vatandaşlar yetkililerden yardım istiyor.Ailesiyle akarsu kenarında piknik yapan Resul Akkuyu, "Birçok gen burada yüzmeyi öğrendi. Şuan kupkuru bir yer halini almaya başladı. Bilinçsiz sondaj ve sulamadan dolayı Emirdağ Pınarbaşı kurudu. Birçok balık ve kuş çeşidi yaşarken şuan hiçbir çeşit yok. Yetkililerden yardım istiyoruz. Burası Emirdağ turistinin ve yerli halkın uğrak noktasıydı" dedi.