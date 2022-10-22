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    Yeniasır TV Yaşam Afyon'da korkunç kaza! Devrilen tırın içinde sıkıştı! -video

    Afyon'da korkunç kaza! Devrilen tırın içinde sıkıştı! -video

    Giriş Tarihi: 22.10.2022, 12:03

    Afyonkarahisar Çay-Dinar karayolu üzerinde meydana gelen kaza A.Ş. yönetimindeki tırın, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmasıyla gerçekleşti. Şarampole devrilen tırın içine sıkan A.Ş.'nin imdadına ise diğer sürücüler koştu. Sıkıştığı yerden el birliğiyle yaralı bir halde çıkarılan A.Ş., sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

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    Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırda yaralanan sürücünün imdadına önce çevreden geçen diğer sürücüler ardından kurtarma ekipleri yetişti. Kazada tırın taşıdığı yaklaşık 20 ton buğday ise çevreye saçıldı.
    Kaza, gece geç saatlerde Çay-Dinar ilçe karayolu Kılıçyaka köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş., idaresindeki 42 Y 4230 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki şarampole girerek devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücünün imdadına önce çevreden geçen sürücüler yetişti. Sürücü A.Ş., araç içerisinde yaralı olarak çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken, ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tırın dorsesinde taşıdığı yaklaşık 20 ton buğday ise çevreye saçıldı.
    Kazanın ardından Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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