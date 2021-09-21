Afyon'da tehlikeye davetiye çıkaran görüntü! Kopan elektrik telinin üzerinden geçtiler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/afyonda-tehlikeye-davetiye-cikaran-goruntu-kopan-elektrik-telinin-uzerinden-gectiler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Afyonkarahisar’da fırtınadan dolayı kopan elektrik teli sokağa düştü. Yolda tel olduğunu gören birçok sürücü telin üstünden geçmemek için yollarını değiştirirken, bazıları ise canını hiçe sayarak tehlikeye aldırmadan üstünden geçmeyi tercih etti.