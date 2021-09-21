Afyonkarahisar’da fırtınadan dolayı kopan elektrik teli sokağa düştü. Yolda tel olduğunu gören birçok sürücü telin üstünden geçmemek için yollarını değiştirirken, bazıları ise canını hiçe sayarak tehlikeye aldırmadan üstünden geçmeyi tercih etti.
Afyon'da tehlikeye davetiye çıkaran görüntü! Kopan elektrik telinin üzerinden geçtiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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