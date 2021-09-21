  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Afyon'da tehlikeye davetiye çıkaran görüntü! Kopan elektrik telinin üzerinden geçtiler

    Afyon'da tehlikeye davetiye çıkaran görüntü! Kopan elektrik telinin üzerinden geçtiler

    Giriş Tarihi: 21.09.2021, 12:39

    Afyonkarahisar’da fırtınadan dolayı kopan elektrik teli sokağa düştü. Yolda tel olduğunu gören birçok sürücü telin üstünden geçmemek için yollarını değiştirirken, bazıları ise canını hiçe sayarak tehlikeye aldırmadan üstünden geçmeyi tercih etti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Afyon'da tehlikeye davetiye çıkaran görüntü! Kopan elektrik telinin üzerinden geçtiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi
    1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi
    İzmirlinin trafik çilesi!
    İzmirlinin trafik çilesi!
    İzmir’de hareketli saatler: Evden çıkmak istemeyen kiracı ortalığı birbirine kattı
    İzmir’de hareketli saatler: Evden çıkmak istemeyen kiracı ortalığı birbirine kattı
    Başkan Erdoğan New York’ta önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan New York'ta önemli mesajlar
    Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada
    Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada
    Başkan Erdoğan’dan New York’ta önemli açıklamalar: Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok
    Başkan Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar: Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok
    1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi
    1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi
    İzmirlinin trafik çilesi!
    İzmirlinin trafik çilesi!
    İzmir’de hareketli saatler: Evden çıkmak istemeyen kiracı ortalığı birbirine kattı
    İzmir’de hareketli saatler: Evden çıkmak istemeyen kiracı ortalığı birbirine kattı
    Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada
    Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada
    Başkan Erdoğan’dan New York’ta önemli açıklamalar: Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok
    Başkan Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar: Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok
    Turizmciler İngiliz turistleri bekliyor
    Turizmde İngiliz turist heyecanı