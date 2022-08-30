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    Yeniasır TV Yaşam Afyon'da ticari taksi tıra saplandı! Kimse taksiden sağ çıkamadı...

    Afyon'da ticari taksi tıra saplandı! Kimse taksiden sağ çıkamadı...

    Giriş Tarihi: 30.08.2022, 16:17

    Afyonkarahisar kent merkezi Otogar Kavşağında meydana gelen kaza görenleri dehşete düşürdü. Kaza, Recep A. idaresindeki ticari taksinin, o sırada kavşakta bulunan Ali İ. hakimiyetindeki tıra arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Taksinin adeta tıra saplandığına şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip intikal etti. Ekiplerden, Recep A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğenildi. Kazada yaralanan yolcu Berkay Ö. ve tır şoförü Ali İ. ise hastaneye kaldırıldı. Berkay Ö.'nün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti öğrenildi.

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    Afyonkarahisar'da ticari taksinin tır ile çarpıştığı kazada taksi şoförü ile yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Kazada taksinin parçalarının adeta tıra sağlanması ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.

    Kaza, kent merkezi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep A., idaresindeki 03 T 0190 plakalı ticari taksi kavşakta Ali İ., yönetimindeki 47 PT 219 plakalı tıra arakadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari taksi hurdaya dönerken ön camı başta olmak üzere bir çok parçası tırın arka dorsesine adeta saplandı. Kazanın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi sürücüsü Recep A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yanında yolcu olarak bulunan ve yaralanan Berkay Ö., ile tır sürücüsü Ali İ.'yi ise ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Berkay Ö. de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
    Olayın ardından araçlardan hangisinin kırmızı ışık yaptığının tespiti için polis tarafından inceleme başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameralarına incelemeye alındı.

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