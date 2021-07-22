Afyonkarahisar’da 5 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aile üyesi 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 2’sinin çocuk olduğu kazada 2 kişide yaralanırken, olaya sebebiyet verdiği iddiası ile kazaya karışan sürücülerden birisi gözaltına alındı.
Afyon'da zincirleme kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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