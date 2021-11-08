Afyonkarahisar’da 3’ü kadın 4 kişinin sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görenleri dehşete düşüren görüntülerde, katil zanlısının çevredekilerin engel olmaya çalışmasına rağmen kimseyi dinlemeyip otomobilin kapılarını açarak içeri kurşun yağdırdığı anlar yer aldı.
Afyon'daki dünür cinayeti kamerada! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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