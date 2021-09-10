Afyon'daki yangında korku dolu anlar! Önce kızını attı sonra kendi atladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/afyondaki-yanginda-korku-dolu-anlar-once-kizini-atti-sonra-kendi-atladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında merdiven boşluğuna dolan duman nedeniyle dışarı çıkamayan bir kadın, en üst kat balkonundan kızını aşağıda komşuların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı. Aynı şekilde kendisi de aşağıya atlayan kadın düşerek yaralandı. O anlar ise kameralara yansıdı.