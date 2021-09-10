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    Yeniasır TV Yaşam Afyon'daki yangında korku dolu anlar! Önce kızını attı sonra kendi atladı

    Afyon'daki yangında korku dolu anlar! Önce kızını attı sonra kendi atladı

    Giriş Tarihi: 10.09.2021, 11:56

    Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında merdiven boşluğuna dolan duman nedeniyle dışarı çıkamayan bir kadın, en üst kat balkonundan kızını aşağıda komşuların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı. Aynı şekilde kendisi de aşağıya atlayan kadın düşerek yaralandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

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