Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde ortadan kaybolan biri 20 diğeri 10 yaşındaki kardeşler için başlatılan arama çalışmasından acı haber geldi. Kardeşlerin cansız bedeni gölette bulunurken, evlatlarını gece boyunca bekleyen ailenin umutları ise sabah gün doğumu ile yerini ağıtlara bıraktı.
Afyon'dan kahreden haber! Sulama göletine giren 2 kardeş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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