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    Yeniasır TV Yaşam Afyon'dan mide bulandıran görüntü! Meyvelerin üzerine ayakkabıları ile çıktı

    Afyon'dan mide bulandıran görüntü! Meyvelerin üzerine ayakkabıları ile çıktı

    Giriş Tarihi: 07.07.2021, 14:46

    Afyonkarahisar'da bir meyve suyu üretim tesisinden gelen görüntüler büyük tepkilere yol açtı. Meyvelerin üzerine ayakkabıları ile çıkarak meyveleri ezen kişi bir de marifet gibi bu anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Mide bulandıran görüntülere tepki yağdı. İşte o skandal anlar...

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