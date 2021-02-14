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    Yeniasır TV Yaşam Afyonkarahisar Erenler'de canlı yayında tehdit edildiğini söyleyen kadın için polis seferber oldu

    Afyonkarahisar Erenler'de canlı yayında tehdit edildiğini söyleyen kadın için polis seferber oldu

    Giriş Tarihi: 14.02.2021, 13:08

    Afyonkarahisar'da canlı yayın yaptığı sırada silah sesleri duyulan ve ağlayarak yardım isteyen kadının evine giden polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile tehdit edildiğini söyleyerek yardım isteyen vatandaşa emniyet güçlerinin Erenler Karakolu'nun da bölgede olması sayesinde anında ulaştığı ve olaya müdahale ettiği bildirildi.

    Açıklamada, olaya karışan 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

    İnternet sitelerindeki görüntülerde sosyal medyada canlı yayın yapan genç kadının iki kişinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söylemesi yer alıyor.

    Bu sırada silah seslerinin duyulması üzerine ağlamaya başlayan kadının "Ne olur yardım edin. Afyon Erenler Mahallesi'ndeyim." dediği duyuluyor.

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