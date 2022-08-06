Afyonkarahisar karayolu mahşer yerine döndü: Zincirleme kazada kan gövdeyi götürdü!

Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Tır sürücüsü C.A. (28), aracın patlayan lastiklerini değiştirdiği sırada aynı yönden gelen otobüs sürücüsü B.T. (50) tıra yan tarafından çarptı. Otobüs içerisineki 5 yolcu yaralanırken, kaza sonrası tır şoförüne yardım etmek için M.K kaza bölgesine geldi. Tam o esnada aynı yönden gelen bir kamyonun C.A. ile M.K.'ye çarpması üzerine ikinci bir kaza meydana geldi. Talihsiz tır şoförü ve ona yardım etmeye gelen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da patlayan lastiği değiştirilen tıra yolcu otobüsü ve aynı gelen yönden gelen başka bir kamyon çarptı. Kazada, tırın lastiğini değiştirmeye çalışan 2 kişi hayatını kaybederken, otobüste yolcu olarak bulunan 5 kişi de yaralandı.
Afyonkarahisar- Kütahya karayolunda meydana gelen otobüs kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından tır şoförü ve ona yardıma gelen başka bir şahsa aynı yönde gelen farklı bir kamyonun çarpması sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Afyonkarahisar- Kütahya karayolu İhsaniye ilçesi Osman köy kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü C.A, (28) idaresindeki, 31 HD 052 plakalı çekçinin lastiğini değiştirdiği esnada aynı yönden gelen 34 LEY 739 plakalı otobüs sürücü B.T. (50) çekiciyi fark etmeyerek yan tarafından çarptı. Kazada otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan H.F (26), F.K. (25), M.A (74), G.K (28), N.I (27) isimle şahıslar yaralandı. Yaralı şahısların Afyonkarahisar Üniversite Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, kaza sonrası tır şoförü C.A ve ona yardıma gelen M.K'ye (39) aynı yönden farklı kamyonun çarpması sonucu olay yerinde ikinci kaza meydana geldi. C.A ile M.K olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.