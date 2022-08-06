  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Afyonkarahisar karayolu mahşer yerine döndü: Zincirleme kazada kan gövdeyi götürdü!

    Afyonkarahisar karayolu mahşer yerine döndü: Zincirleme kazada kan gövdeyi götürdü!

    Giriş Tarihi: 06.08.2022, 13:04

    Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Tır sürücüsü C.A. (28), aracın patlayan lastiklerini değiştirdiği sırada aynı yönden gelen otobüs sürücüsü B.T. (50) tıra yan tarafından çarptı. Otobüs içerisineki 5 yolcu yaralanırken, kaza sonrası tır şoförüne yardım etmek için M.K kaza bölgesine geldi. Tam o esnada aynı yönden gelen bir kamyonun C.A. ile M.K.'ye çarpması üzerine ikinci bir kaza meydana geldi. Talihsiz tır şoförü ve ona yardım etmeye gelen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

    Manisa yasa boğuldu: Şehit ateşi yürekleri dağladı
    Manisa yasa boğuldu: Şehit ateşi yürekleri dağladı
    İzmir’de ölümden saniyelerle kurtuluş! Trafik magandası kırmızı ışıkta çarpıyordu
    İzmir'de ölümden saniyelerle kurtuluş! Trafik magandası kırmızı ışıkta çarpıyordu
    Sokak köpeği saldırınca çalışamayacak duruma geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı!
    Sokak köpeği saldırınca çalışamayacak duruma geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı! 5.8.2022 16:47:28
    En son Hava almaya çıkıyorum dedi: 1 aydır kayıp!
    En son "Hava almaya çıkıyorum" dedi: 1 aydır kayıp!
    Başkan Erdoğan, Rusya’ya gitti
    Başkan Erdoğan, Rusya'ya gitti
    Marmaris’te yaşanan dehşette flaş gelişmeler: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
    Marmaris'te yaşanan dehşette flaş gelişmeler: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
    İzmir’den utandıran görüntü! İhtiyaç sahipleri içindi... Böyle soydular
    İzmir'den utandıran görüntü! İhtiyaç sahipleri içindi... Böyle soydular
    İzmir trafiğinde dörtnala! Gören dönüp bir daha baktı
    İzmir trafiğinde dörtnala! Gören dönüp bir daha baktı
    Onu görmeye dünyanın bir ucundan geliyorlar! Sedir Adası havadan mest etti
    Onu görmeye dünyanın bir ucundan geliyorlar! Sedir Adası havadan mest etti
    Kuşadası’nda silahlı kavga
    Kuşadası'nda silahlı kavga
    İzmir’de yangın! Vatandaşlar çocuklarıyla kaçtı
    İzmir'de yangın! Vatandaşlar çocuklarıyla kaçtı
    İzmir’de CHP’li Dikili Belediyesi’nden sonra şimdi de Karşıyaka’da skandal! Çöplüğe çevirdiler
    İzmir'de CHP'li Dikili Belediyesi'nden sonra şimdi de Karşıyaka’da skandal! Çöplüğe çevirdiler
    Zabıta müdürüne kurşun yağdırmıştı: O anlar kamerada!
    Zabıta müdürüne kurşun yağdırmıştı: O anlar kamerada!
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Afyonkarahisar'da patlayan lastiği değiştirilen tıra yolcu otobüsü ve aynı gelen yönden gelen başka bir kamyon çarptı. Kazada, tırın lastiğini değiştirmeye çalışan 2 kişi hayatını kaybederken, otobüste yolcu olarak bulunan 5 kişi de yaralandı.

    Afyonkarahisar- Kütahya karayolunda meydana gelen otobüs kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından tır şoförü ve ona yardıma gelen başka bir şahsa aynı yönde gelen farklı bir kamyonun çarpması sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

    Olay, Afyonkarahisar- Kütahya karayolu İhsaniye ilçesi Osman köy kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü C.A, (28) idaresindeki, 31 HD 052 plakalı çekçinin lastiğini değiştirdiği esnada aynı yönden gelen 34 LEY 739 plakalı otobüs sürücü B.T. (50) çekiciyi fark etmeyerek yan tarafından çarptı. Kazada otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan H.F (26), F.K. (25), M.A (74), G.K (28), N.I (27) isimle şahıslar yaralandı. Yaralı şahısların Afyonkarahisar Üniversite Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

    Öte yandan, kaza sonrası tır şoförü C.A ve ona yardıma gelen M.K'ye (39) aynı yönden farklı kamyonun çarpması sonucu olay yerinde ikinci kaza meydana geldi. C.A ile M.K olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Manisa yasa boğuldu: Şehit ateşi yürekleri dağladı
    Manisa yasa boğuldu: Şehit ateşi yürekleri dağladı
    İzmir’de ölümden saniyelerle kurtuluş! Trafik magandası kırmızı ışıkta çarpıyordu
    İzmir'de ölümden saniyelerle kurtuluş! Trafik magandası kırmızı ışıkta çarpıyordu
    Sokak köpeği saldırınca çalışamayacak duruma geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı!
    Sokak köpeği saldırınca çalışamayacak duruma geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı!
    Soçi’de kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Putin’in görüşmesi başladı
    Soçi'de kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Putin'in görüşmesi başladı
    En son Hava almaya çıkıyorum dedi: 1 aydır kayıp!
    En son "Hava almaya çıkıyorum" dedi: 1 aydır kayıp!
    HDP ve CHP’den İzmir’de ortak yürüyüş!
    HDP ve CHP'den İzmir'de ortak yürüyüş!