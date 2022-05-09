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    Yeniasır TV Yaşam Afyonkarahisar'da 15 iş yeri kül oldu! Birinde başladı hepsine yayıldı

    Afyonkarahisar'da 15 iş yeri kül oldu! Birinde başladı hepsine yayıldı

    Giriş Tarihi: 09.05.2022, 08:31

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe merkezindeki çarşıda bulunan kasap dükkanında başlayan yangın yandaki iş yerlerine sıçradı. 15 iş yeri küle dönerken bir tanesinde ufak çaplı patlamalar yaşandı.

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    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe merkezindeki çarşıda çıkan yangında 15'e yakın dükkan alevlere teslim oldu. Yanan dükkanlar arasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde ise patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



    Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 iş yeri alevlere teslim oldu. Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede, saat 05.00 sıralarında bir kasapta yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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