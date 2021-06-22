Afyonkarahisar'da 20 büyükbaş hayvan çöken çatının altında kaldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/afyonkarahisarda-20-buyukbas-hayvan-coken-catinin-altinda-kaldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aşırı yağışlar sonrası bir besihanenin çatısının çökmesi sonucu 20 büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı. İtfaiye çatı enkazındaki inekleri iş makineleri ile kurtardı. Olayda bir büyükbaş hayvan telef olurken, ikisinin ise ayağı kırıldı.