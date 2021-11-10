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    Yeniasır TV Yaşam Afyonkarahisar'da 226 metre yükseklikte 10 Kasım hassasiyeti! Soğuk ve rüzgarlı havaya aldırmadılar

    Afyonkarahisar'da 226 metre yükseklikte 10 Kasım hassasiyeti! Soğuk ve rüzgarlı havaya aldırmadılar

    Giriş Tarihi: 10.11.2021, 11:25

    10 Kasım Atatürk Anma Günü etkinlikleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da bayraklar yarıya indirilirken, 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi’ne çıkan görevliler soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen bayrağı yarıya indirdiler.

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