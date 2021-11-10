10 Kasım Atatürk Anma Günü etkinlikleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da bayraklar yarıya indirilirken, 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi’ne çıkan görevliler soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen bayrağı yarıya indirdiler.
Afyonkarahisar'da 226 metre yükseklikte 10 Kasım hassasiyeti! Soğuk ve rüzgarlı havaya aldırmadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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