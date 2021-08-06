Afyonkarahisar'da bilim-kurgu filmlerini artamayan dolandırıcılık

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Afyonkarahisar’da zararlı yazılım gönderdikleri zararlı yazılım ile mermer fabrikasının yurt dışından ticaret yaptığı firma ile e-posta yazışmalarını takip ederek 19 bin 576 dolar parayı kurdukları sahte kuyumcu işyerinin hesabına geçiren 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.